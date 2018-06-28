Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Четверг 28 июня
Лента новостей
15:05
"Я знаю все секреты": Катя Гордон о похищении сына Кержакова
14:56
Легендарную Пьеху не пустили на порог концертного зала в Питере
14:50
Сын Джонни Деппа серьезно болен
14:45
Призрак на детских качелях наводит ужас (видео)
14:21
Окровавленный актер порубил топором обидчиков жены (видео)
14:19
Асмус застала Харламова в постели с кобелем
14:18
Офис "Башнефти" загорелся в центре Москвы
14:15
Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом
14:01
Петербуржец получил девять лет колонии за неудачное убийство своей семьи
14:01
155-килограммовая модель поразила фотосессией
13:50
"Больше ничего не подкалываю": финалистка "Холостяка" рассказала о новой жизни
13:43
Стал жертвой порчи: врачи спасают порезанный орган Сафронова
13:37
Россиянки назвали самые вредные привычки мужчин
13:29
Убитая горем жена Кержакова объявила о потере ребенка
13:21
Порноактер пошел под суд за имитацию секса с поклонницей
13:13
В Челябинской области пассажиру иномарки снесло полголовы (видео)
13:00
"Ты – урод!": отец проклял звезду "Дома-2" из-за бесстыдства
12:58
"Что налезло, в том и пошла": Пугачева объяснила свой необычный вид
12:48
"Гостеприимство или проституция": Россию расколола секс-революция на ЧМ-2018
12:39
Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе
12:34
Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью
12:15
Канадца посадили за брак с десятками женщин
12:12
В Москве агрессивный мужчина укусил женщину за грудь
11:59
Известная ведущая сбежала из страны после интимной съемки (видео)
11:56
Рыдающая Мазур молит о пощаде друга Джигарханяна
11:50
"Плевун" Казаченко с женой уезжают в Америку
11:41
Стало известно об угрозе жизни миллионов россиян
11:40
Госдума и бундестаг возобновляют сотрудничество
11:39
Крым осадил Украину за неуклюжие бомбежки у границы
11:36
Женщина-недоучка на глазах мужа задавила его бабушку (видео)
11:15
С Питтом покончено: Джоли представила детям нового любовника
11:07
Бородач в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ-2018 (видео)
10:51
Лайфхак для шоперов: как делать покупки с умом
10:49
Названы города с самыми толстыми невестами
10:42
"Это убьет Карину": неожиданное предложение Еремееву вызвало взрыв
10:39
Тигры лишились свободы за нападение на сборщика шишек
10:28
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
09:50
Найдено неожиданное лекарство от рака мозга
09:49
Север России на пороге страшной катастрофы
09:49
Номер телефона приравняют к удостоверению личности
09:34
Жуткие кадры прооперированной звезды "Дома-2"
09:08
Опубликован список претендентов на "Оскар"
08:53
Ученые сообщили о неминуемой гибели всего живого на Земле
08:36
Ради Нетребко Эйвазов оставил жену-пенсионерку
08:29
Ученые предложили кардинальные изменения в закон о пенсиях
08:15
Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы
08:11
Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа
22:03
Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется
22:00
Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным
21:59
Турецкий отель запретил россиянке выкладывать фото в бикини
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 28, 2018
просмотры: 123

Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью

567

29-летняя Шэннон Ирке несколько лет служила в морской пехоте США, потому что, по ее признанию, "всегда чувствовала себя пацанкой". Однако со временем вкусы девушки поменялись и она открыла для себя модельный бизнес. По признанию Шэннон, ей нравится карьера модели, причем дело не в деньгах, которые она зарабатывает, и не в бешеной популярности ее снимков – девушке нравится чувствовать себя желанной. Dni.Ru подобрали самые откровенные фото светловолосой красотки.

поделиться

комментарии

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018

Избранницы игроков собрались в России

567

Роналду "испугался" российских футболистов

Встреча сборных Ирана и Португалии закончилась ничьей

567

Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили

Россияне встретились с командой другого уровня

567

Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Дети знаменитостей отправились во взрослую жизнь

567

Российские выпускники ярко попрощались со школой

Тысячи парней и девушек отпраздновали окончание школьной жизни

567

Как менялся с годами Валерий Меладзе

Поклонники уверены, что годы продюсеру пошли на пользу

567

Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"

Девушка трагически погибла, выпав из окна 19-го этажа

567

Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера

Ксения Дели скоро станет мамой

567

Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью

Андрей Бородин изо всех сил старался закрепиться в российском шоу-бизнесе

567

Анна Михалкова похудела на 15 килограммов

Актрисе потребовалось на это полгода

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты

"За******* до смерти не получилось, теперь операциями добьет"
Шоу-бизнес

Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум

Продюсер сделал неожиданное признание

Политика

Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы
Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа
Украина отбомбилась на границе с Крымом
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

"Я знаю все секреты": Катя Гордон о похищении сына Кержакова
Легендарную Пьеху не пустили на порог концертного зала в Питере
Сын Джонни Деппа серьезно болен
Окровавленный актер порубил топором обидчиков жены (видео)

Проишествия

Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря

Lifestyle

Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Шоу-бизнес

Ради Нетребко Эйвазов оставил жену-пенсионерку

Артист развелся лишь по требованию оперной дивы
Шоу-бизнес

"Это убьет Карину": неожиданное предложение Еремееву вызвало взрыв

В Сети обсуждают провал дочери Спартака Мишулина
Шоу-бизнес

С Питтом покончено: Джоли представила детям нового любовника

Звезда закрутила роман с Томом Хиддлстоном
Шоу-бизнес

Убитая горем жена Кержакова объявила о потере ребенка

По словам заплаканной Миланы, муж отобрал у нее сына

Гороскоп

Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Фоторепортажи

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Спорт

Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом
"Гостеприимство или проституция": Россию расколола секс-революция на ЧМ-2018
Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе
Бородач в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ-2018 (видео)

Регионы

21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru