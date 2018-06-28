Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью

29-летняя Шэннон Ирке несколько лет служила в морской пехоте США, потому что, по ее признанию, "всегда чувствовала себя пацанкой". Однако со временем вкусы девушки поменялись и она открыла для себя модельный бизнес. По признанию Шэннон, ей нравится карьера модели, причем дело не в деньгах, которые она зарабатывает, и не в бешеной популярности ее снимков – девушке нравится чувствовать себя желанной. Dni.Ru подобрали самые откровенные фото светловолосой красотки.
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