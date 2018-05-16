Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены

Милана Кержакова, супруга бывшего футболиста "Зенита" и старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, объявила о разрыве отношений со спортсменом. Оставшаяся с годовалым сыном девушка заявила, что экс-игрок "Зенита" является "падшим и не достойным уважения человеком". Судя по странице в социальной сети, Милана Кержакова ведет активную жизнь – поездки на море, фитнес, пикнини, шопинг, дорогие машины. Интересно, сможет ли она без мужа поддерживать статус и жить в достатке?..

