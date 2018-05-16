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Май 16, 2018
просмотры: 123

Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены

567

Милана Кержакова, супруга бывшего футболиста "Зенита" и старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, объявила о разрыве отношений со спортсменом. Оставшаяся с годовалым сыном девушка заявила, что экс-игрок "Зенита" является "падшим и не достойным уважения человеком". Судя по странице в социальной сети, Милана Кержакова ведет активную жизнь – поездки на море, фитнес, пикнини, шопинг, дорогие машины. Интересно, сможет ли она без мужа поддерживать статус и жить в достатке?..

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