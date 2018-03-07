Женщины показали Путину свои булки и сладости

В рамках рабочей поездки президент посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат. Предприятие специализируется на изготовлении хлебобулочных, кондитерских, слоеных, сдобных изделий и является одним из наиболее успешных в регионе.
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