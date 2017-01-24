"Пивная йога" покоряет мир

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Европу завоевывает новое не совсем обычное увлечение – "пивная йога". Теперь любители спорта и пива могут совместить приятное с полезным – и сделать несколько асан, и употребить во время занятия бутылочку-другую пенного напитка. Dni.Ru собрали самые яркие снимки с подобных тренировок.
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