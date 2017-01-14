Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске

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В ближайшее время на суд зрителей будет представлена свежая пьеса классика новой драмы Александра Галина в постановке Сергея
Газарова. Это
ироничная комедия о столкновении крайностей и поисках взаимопонимания между людьми, которые кажутся выходцами из разных миров. Главную роль в спектакле исполняет Михаилом
Ефремовым. Большую часть времени актеру предстоит ходит по сцене в трусах и передвигаться в инвалидной коляске.
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