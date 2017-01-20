В США началась инаугурация Трампа

В Вашингтоне стартовала торжественная церемония официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. С места событий ведется прямая трансляция. Ожидается, что торжественная процессия к Капитолию начнется в 19:30 мск. Стоя перед ним, новый американский лидер произнесет слова клятвы. Трамп уже успел посетить традиционную церковную службу и встретиться со своим предшественником – Бараком Обамой.