Путин упразднил Спецстрой

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Его ликвидация будет полностью завершена к 1 июля 2017 года. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Решение объясняется необходимостью совершенствования системы государственного управления. Все функции Спецстроя будут переданы Министерству обороны России.
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