Путин упразднил Спецстрой

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства спе­ци­аль­но­го стро­и­тельст­ва (Спецстрой). Его ликвидация будет полностью завершена к 1 июля 2017 года. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Решение объясняется необходимостью совершенствования системы государственного управления. Все функции Спецстроя будут переданы Министерству обороны России.