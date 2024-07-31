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Четверг 15 августа

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Любителей ретро приглашают на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Любителей ретро приглашают на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
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Для гостей проведут концерты, мастер-классы и другие мероприятия в стиле ретро.

Любителей старины приглашают на фестивальные площадки проекта «лето в Москве. Все на улицу!». О том, какие мероприятия будут проходить в ближайшее время, рассказали в столичном комитете по туризму.

4 августа в Зеленограде состоится джазовый концерт, на котором музыкальные коллективы исполнят современные и ретро-композиции. Советские и народные песни будут исполнены на набережной в парке «Печатники» 25 августа.

11 августа на Лужнецкой набережной гости смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению кокошников. Он является не только атрибутом допетровских женских нарядов: в XIX-XX веках головной убор стал символом русской культуры и обрел популярность в новом, измененном виде.

На Чистопрудном бульваре продолжит работу винтажный маркет. На прилавках можно будет найти антиквариат. Представлены советские фарфоровые и фаянсовые изделия, украшения интерьера, предметы нумизматики, открытки, бижутерия и другие изделия из собраний самых именитых коллекционеров столицы. Посетители могут увидеть и приобрести предметы быта XVIII–XX веков, а также узнать об их истории и предназначении. На площадке также проходят встречи коллекционеров.

На прилавках можно найти фарфоровую посуду и статуэтки Ленинградского и Дулевского фарфоровых заводов, столовые наборы с позолотой Богдановичского фарфорового завода и блестящие чайные пары с темной глазурью Бронницкого фарфорового завода.

Помимо этого, посетители маркета смогут приобрести самовары, подсвечники, мельхиоровые столовые приборы, богемские вазы из художественного стекла.

Напомним, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. Для горожан и гостей столицы организовано свыше 40 типов мероприятий для людей всех возрастов и интересов — это концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные и спортивные игры, квесты, викторины.

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31 июля 2024, 08:56
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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