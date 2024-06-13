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В Лосиноостровском районе состоятся показательные выступления служебных собак

В Лосиноостровском районе состоятся показательные выступления служебных собак
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Все четвероногие участники мероприятия являются действующими служебными собаками Федеральной таможенной службы.

15 июня в Лосиноостровском районе состоятся показательные выступления собак. Мероприятие пройдет на площадке проекта «Питомцы в Москве». Выступления кинологов и служебных собак организовано в рамках цикла «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Гостей приглашают на площадку, расположенную по адресу: улица Джамгаровская, дом 5, строение 1. Все присутствующие смогут узнать об особенностях работы со служебными собаками, задать интересующие вопросы об уходе за четвероногими друзьями и сделать памятные фотографии.

Сейчас на службе в рядах российской таможни состоят более 800 кинологов и около 600 собак. Специалисты в составе групп несут дежурство на автомобильных, железнодорожных, воздушных, речных и морских узлах. Собаки помогают обнаружить запрещенные, взрывчатые вещества, оружие, редкие объекты флоры и фауны.

Собаки кинологического центра Федеральной таможенной службы России являются одними из самых высококвалифицированных в мире. Часто четвероногие помощники выигрывают соревнования и кинологические конкурсы. Пушистых и хвостатых сотрудников обучают работе в поездах, квартирах и катерах. Обоняние помогает собакам очень быстро обследовать объекты на наличие запрещенных веществ и предметов.

Напомним, что цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» будет длиться до конца июня. Всего за это время организаторы проведут 50 встреч. Гости смогут выбрать событие, которое им наиболее интересно. В рамках мероприятий запланированы лекции, мастер-классы, показательные выступления и благотворительные встречи.

Участникам мероприятий, которые придут на встречу с питомцами, также предложат бесплатные занятия с профессиональными кинологами, услуги ветеринара и грумера. Организаторы предупреждают, что для получения некоторых услуг потребуется предварительная регистрация. Подобная мера направлена на исключение очередей и комфорт участников проекта «Питомцы в Москве».

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13 июня 2024, 04:41
АГН Москва / www.mskagency.ru
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