Москва предоставила досуговым центрам 43 помещения

Переданные городом помещения совокупно занимают площадь 10,6 тысячи квадратных метров.



Москвичи очень любят проводить время в современных и комфортных досуговых и культурных центрах. Власти города регулярно предоставляют им помещения, чтобы центра был доступны для жителей всех районов российской столицы. Особое внимание уделяется их ремонту и оснащению.

Так, за девять месяцев 2023 года столичные власти предоставили досуговым центрам 43 помещения. Теперь в них действуют творческие и спортивные клубы для граждан различных возрастов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, переданные городом 43 помещения совокупно занимают площадь 10,6 тысячи квадратных метров. Чиновник также подчеркнул, что 15 объектов площадью более трех тысяч квадратных метров выделили в третьем квартале текущего года.

"Дополнительные объекты позволят открыть в девяти округах новые творческие и спортивные студии, а также организовать работу уже существующих секций в более подходящих для этого условиях", – отметил Максим Гаман.

Наибольшее количество помещений от города получили досуговые и культурные центры СЗАО – 14 нежилых объектов. Далее следуют САО и СВАО, получившие восемь и шесть помещений, соответственно. Кстати, самый большой объекты был выделен для центра, расположенного на северо-западе Москвы.

Помещение площадью 919,8 квадратного метра получил центр детских и молодежных социальных инициатив "Крылья". Оно расположено в СЗАО по адресу: улица Расплетина, дом №12, корпус №2. Также в 2023 году для этого центра выделили три помещения общей площадью 926,3 квадратного метра на улице Свободы и Волоколамском шоссе.

Заместитель директора центра детских и молодежных социальных инициатив "Крылья" Андрей Бардин отметил, что руководство уже определилось с планами по направлениям деятельности в каждом из объектов, переданных властями города.

К примеру, в новом помещении на улице Расплетина планируется проводить развивающие занятия для детей дошкольного возраста, занятия по хореографии, художественной гимнастике и физкультуре.

