Центр "Мои документы" в районе Проспект Вернадского капитально отремонтируют

Центры госуслуг "Мои документы" призваны сделать диалог граждан и государства эффективным и оперативным. Для этого сеть офисов данной организации постоянно оптимизируется и расширяется. В районе Проспект Вернадского в Москве отремонтируют еще один такой центр.





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