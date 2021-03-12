Крупнейший пересадочный узел на базе метро: каким будет ТПУ "Селигерская"

Для комфортного передвижения по Москве недостаточно строить новые станции метро, прокладывать автомагистрали или реконструировать железнодорожные пути. В этом вопросе важен комплексный подход, считают столичные власти. Все виды транспорта нужно увязать между собой, причем максимально эффективно – чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадки.





Решением данного вопроса стала программа по созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Эти сооружения не только позитивно влияют на транспортное обслуживание горожан, но и на жизнь в районе в целом, выполняя функции современных общественных пространств.



Благодаря строительству ТПУ разгружаются железнодорожные вокзалы, создаются новые рабочие места, а жители охотнее отказываются от личного транспорта в пользу общественного. Именно таким удобным транспортным узлом станет ТПУ "Селигерская", проект которого ранее согласовала Москомархитектура. В его состав войдут большой надземный паркинг и многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатром, кафе и ресторанами.

"Фасады многофункционального центра и транспортно-пересадочного узла с паркингом будут выполнены в едином стиле. Характерными элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное остекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуально будут разделены на крупные блоки. Это будет один из крупнейших в столице пересадочных узлов на базе станции метро", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В ходе строительства ТПУ специалисты отремонтировали и расширили участок Дмитровского шоссе, а также проложили боковой проезд и участок Пяловской улицы. Планируется, что пользоваться ТПУ каждый день будут около ста тысяч человек.

Стоит отметить, что в Бескудниковском районе столицы за последние годы обновлено 125 дворов, благоустроено 159 детских площадок, высажено 350 деревьев и 3800 кустарников, отремонтировано 555 подъездов жилых домов, открыты две станции метро — "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и станция МЦК "Окружная", а также три новых маршрута общественного транспорта. Помимо всего этого установлено более 30 новых остановочных павильонов и построено 1800 дополнительных парковочных мест и 5,2 км дорог. Организовано более 20 пешеходных переходов, благоустроены территории шести школ и семи детских садов, открыто два новых детских сада. В данном районе подобраны 15 стартовых площадок для реализации программы реновации, построено семь домов, организована работа десяти досуговых центров для жителей района, благоустроен парк им. Святослава Федорова.