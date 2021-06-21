Куда сходить в Москве: афиша с 21 июня по 1 июля

Лето в Москве выдалось жарким во всех смыслах. Культурная жизнь кипит! "Дни.ру" помогают сориентироваться и не пропустить самое интересное.

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

Ежедневно в течение почти двух месяцев на сцене Молодежного театра показывают жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В этом году в репертуаре "Сезонов" 11 классических балетов. Cреди них три балета на музыку Чайковского: "Лебединое озеро", который по традиции, открывает "Сезоны" и завершает их, "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" Адана, "Дон Кихот" Минкуса и другие. Все постановки будут показаны в классических версиях великих отечественных хореографов – Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского. Откроют же "Летние балетные сезоны" гастроли одного из сильнейших танцевальных коллективов России – балетной труппы Марийского театра оперы и балета под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова. Коллектив привозит в Москву 7 спектаклей.

С 1 июля, РАМТ.

"Кафе Идиот"

Хореограф Александр Пепеляев вдохновлялся знаком, как движущей силой визуального театра. Не случайно спектакль начинается с мощнейшей сцены без единого танцовщика: соло воздуха – чистый знак, не поддающийся интерпретации, но воздействующий непосредственно на чувства и задающий интонацию всему спектаклю. Сам же роман Достоевского разложен на многоголосые партии: Настасью Филипповну, Рогожина, Мышкина играют сразу несколько исполнителей. Они меняются и перетекают друг в друга, порой сливаясь в одну красную массу. Красный цвет потрясающе вместителен – это и страдание, и страсть, и любовь, и смерть; он вбирает в себя все, кроме белого – эти два цвета вступают в особые отношения в "Кафе Идиот". Пересказать многослойный, насыщенный событиями детективный роман с помощью только движений и образов – задача по-настоящему непростая. Однако узнавание атмосферы, эмоционального состояния, сюжетов происходит моментально.

23 июня, Центр им. Вс. Мейерхольда.

ФЕСТИВАЛЬ

V международный фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в России. Пять дней захватывающего музыкального шоу, более 200 топовых артистов – размах поражает. Если раньше за горячими эмоциями нужно было отправляться в Баку, то на этот раз юбилей фестиваля решено отмечать в столичном Crocus City Hall – с не менее мощной программой и еще более масштабным подходом к организации. В шоу примут участие: Тимати, Loboda, HammAli & Navai, Jony, Zivert и многие другие.

С 23 по 27 июня, Crocus City Hall.

МЮЗИКЛ

"Первое свидание"

Мюзиклы за столиками – это отличная возможность провести жаркий летний вечер в прохладном фойе Театра МДМ в компании друзей или второй половинки. Зрители смотрят спектакли "Первое свидание" и "День влюбленных", уютно сидя за столиками импровизированного бара под сопровождение живой музыки, а действие разворачивается прямо перед ними на расстоянии вытянутой руки. Вас ждут зажигательные музыкальные хиты в исполнении лучших артистов российских мюзиклов, уморительные ситуации, в которых каждый узнает себя.

МДМ.

ВЕЧЕРИНКА

Ирина Миронова приглашает

Ирина проведет коктейльную вечеринку Summer cocktail MONSTRÉ by Irina MIRONOVA. Гостям предлагается совместить приятное с полезным: в программе вечера не только просмотр первой в России арт-медиа выставки о клипмейкинге, но и презентация рекламных видеороликов, и обмен опытом и отличный нетворкинг. Отдельной частью программы станет музыкальный live-сет от певицы и сонграйтера EMMA M, которая эксклюзивно представит свежие, еще не вышедшие треки с будущего альбома. Помимо фотографий, здесь представлены видеобэкстейджи знаковых клипов прошедшего 20-летия: "Трафик", "Будь или не будь", "Петербург-Ленинград" и многих других.

25 июня, Центр современного искусства М’АРС.

ОТКРЫТИЕ

Останкинская башня

Знаменитая Останкинская телебашня вновь приглашает желающих полюбоваться на столицу с высоты птичьего полета. В день открытия c 21 до 23 часов вся конструкция башни станет объектом свето-динамического представления, которое можно будет наблюдать из разных точек Москвы. Главный сюрприз этого года – новое гриль-кафе у подножия башни с летней верандой. Меню с дымком от шеф-повара Андрея Гурко порадует гурманов.

21 июня, Останкинская телебашня.