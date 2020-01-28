5 ошибок женщин в отношениях

Делать из мужчины сыночка
Безусловно, забота нужна каждому человеку. Но в этом мире мужчины решают свои проблемы самостоятельно и помогают только тогда, когда их об этом попросят. Часто женщины привносят в отношения с мужчиной чрезмерную заботу и опеку, думая, что тем самым они укрепляют отношения: "деньги взял? А паспорт?", "Ты поел? А что ты ел?", "может тебе холодно?". Замечали, как партнер раздражается и злится после таких вопросов ?
Делать из мужчины подружку
Конечно, открытые эмоции – одна из важных составляющих близких отношений. Однако женщины проживают гораздо больше эмоций, чем мужчины. Плюс они гораздо ярче. Представьте себе слона и муравья – вот такое соотношение женщины к мужчине на эмоциональном уровне. Мужчины не всегда способны выдержать весь "груз" женских эмоций. Что делать? Ищите общение с такими же эмоциональными "великанами" как вы – с подругами.
Делать из мужчины котенка
Обращения "котик" или "зайка" – не для мужчин. Ищите мужественные слова. Также мужчинам требуется гораздо меньше ласки и объятий, чем женщинам. Если вам не хватает его объятий – скажите об этом или обнимите сами.
Недооценивать роль секса
Секс в жизни мужчины играет главную роль. В повседневной жизни представителям сильного пола не доступны такие сильные эмоции какие могут испытывать женщины, поэтому мужчины стремятся снова и снова получать их. Секс делает отношения более близкими и доверительными.
Додумывать
Вместо того, чтобы спрашивать, что происходит на самом деле и прояснять у партнера, женщина начинает придумывать страшные сказки, додумывает и потом это все выливается в тревогу и претензии к мужчине. А мужчина не понимает, что происходит и почему его упрекают в том, чего не существует. Мужчины очень не любят подобное поведение.
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