5 ошибок женщин в отношениях

Какие ошибки женщины допускают в отношениях с мужчиной? Практикующий психолог и популярный блогер Александр Шахов перечислил пять распространенных ситуаций, которые способствуют отчуждению в паре. Как не нужно вести себя, публикуют "Дни.ру".

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