Как накачать спину к отпуску

Лето в самом разгаре, а это значит, что многие собираются в отпуск. Тренированная спина не только создаст прекрасное впечатление на пляже о вашем телосложении, но и поможет в бесконечном перетаскивании чемоданов и сумок (без чего, к сожалению, не обходится путешествие). Укрепляя спину, стоит поработать над ее верхней, средней и нижней частями – это не только улучшит вашу фигуру, но и уменьшит риск бытовых травм.



Широчайшие мышцы спины можно тренировать подтягиваниями на перекладине (широким хватом, если у вас получается это упражнение), а также выполняя тягу гантелей или штанги в наклоне. Среднюю их часть можно укрепить подтягиваниями узким хватом или поднимая гантель каждой рукой, попеременно. Лучшим упражнением для укрепления нижней части спины является "становая тяга" – наклоны вперед с отягощением, держа спину прямой и не опуская голову. Его можно выполнять и со штангой, и с гантелями.

Эти упражнения отлично подойдут как для занятий на свежем воздухе, так и для тренировок в домашних условиях. В каждом из них достаточно делать 3-4 подхода по 10-12 повторений. Важно: выполняйте их плавно (без рывков), а перед началом каждой тренировки не забывайте о разминке.

Если вы посещаете тренажерный зал, то можно попробовать сделать упражнения на спину на специальных силовых тренажерах. Я всегда брал пример в моих занятиях с легендарного Арнольда Шварценеггера и чемпиона мира по бодибилдингу Ральфа Меллера, которые уделяют тренировкам спины большое внимание. Посмотрите видео, где я демонстрирую одно из моих любимых упражнений для мышц спины, а Ральф следит, чтобы несмотря на серьезный вес отягощения (свыше 200 кг) я все равно выполнил достаточное количество повторений.

Новичкам не нужно поднимать большой вес, но тренироваться следует регулярно (не забывая и о правильном питании). Также старайтесь поддерживать позитивный настрой, чему летняя погода должна только способствовать.

