Как накачать спину к отпуску

Широчайшие мышцы спины можно тренировать подтягиваниями на перекладине (широким хватом, если у вас получается это упражнение), а также выполняя тягу гантелей или штанги в наклоне. Среднюю их часть можно укрепить подтягиваниями узким хватом или поднимая гантель каждой рукой, попеременно. Лучшим упражнением для укрепления нижней части спины является "становая тяга" – наклоны вперед с отягощением, держа спину прямой и не опуская голову. Его можно выполнять и со штангой, и с гантелями.
Эти упражнения отлично подойдут как для занятий на свежем воздухе, так и для тренировок в домашних условиях. В каждом из них достаточно делать 3-4 подхода по 10-12 повторений. Важно: выполняйте их плавно (без рывков), а перед началом каждой тренировки не забывайте о разминке.
Если вы посещаете тренажерный зал, то можно попробовать сделать упражнения на спину на специальных силовых тренажерах. Я всегда брал пример в моих занятиях с легендарного Арнольда Шварценеггера и чемпиона мира по бодибилдингу Ральфа Меллера, которые уделяют тренировкам спины большое внимание. Посмотрите видео, где я демонстрирую одно из моих любимых упражнений для мышц спины, а Ральф следит, чтобы несмотря на серьезный вес отягощения (свыше 200 кг) я все равно выполнил достаточное количество повторений.
Новичкам не нужно поднимать большой вес, но тренироваться следует регулярно (не забывая и о правильном питании).
Также старайтесь поддерживать позитивный настрой, чему летняя погода
должна только способствовать.
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