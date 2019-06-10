Рецепт пряного морковного торта на оливковом масле
Вам понадобится: 200 граммов сочной моркови, половина банки ананаса в сиропе, 150 граммов грецких орехов, 100 граммов коричневого сахара, 3 яйца, 0,5 стакана оливкового масла Costa d`Oro Extra Vergine, 2 стакана муки, 1 ст. л. Разрыхлителя, 0,5 ч. л. мускатного ореха, 0, 5 ст. л. имбирного порошка, 0,5 ч. л. корицы, щепотка соли.
Для крема: 400 граммов мягкого сливочного сыра, 2 ст. л. жирной сметаны, 150 граммов сахарной пудры, лайм.
Способ приготовления
Смешайте вместе натертую морковь, измельченные орехи и ананас небольшими кусочками. Взбейте яйца с солью и сахаром. Не прекращая взбивать, добавьте оливковое масло. В муку добавьте разрыхлитель, имбирный порошок, корицу и мускатный орех. Смешайте яичную массу с мукой, добавив туда смесь из моркови, орехов, ананасов и немного ананасового сиропа. Залейте тесто в форму и выпекайте 60 мин при 170 градусах.
Для крема вбейте миксером сливочный сыр, постепенно добавляя сметану, сок лайма, цедру и сахарную пудру. Остывшие коржи разрежьте и, смазывая кремом каждый корж, соберите торт. Не забудьте обмазать кремом края торта и украсить его мелко рубленными грецким орехом.
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