Приносящее боль видео утекло в Сеть
На полуминутном видео демонстрируются белые неровные линии, которые разрезают черный фон, передает телеканал "360". Ролик быстро разошелся по интернету. Ряд пользователей Сети отметили, что испытали от него сильную головную боль, нехватку кислорода, страх, дрожание конечностей и тошноту.
Есть и те, кто никаких негативных ощущений не испытал. Они считают, авторы этого видео просто захотели хайпануть, заявив о том, что ролик вызывает реальную физическую боль.
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