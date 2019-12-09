В чем встречать 2020 год

Символ предстоящего 2020 года – Белая Металлическая крыса – просто обожает все блестящее. Как правильно выбрать новогодний наряд, чтобы сиять в новогоднюю ночь, но при этом вас не перепутали с наряженной елкой, нам рассказала Директор Австрийской Высшей школы этикета, специалист международного класса по всем видам этикета – Марии Буше.

Определитесь с локацией

Если вас пригласили встречать Новый год, необходимо узнать заранее, что это за место. Ведь квартира и ресторан – это как две абсолютно разные планеты, и правила игры там совершенно разные. Когда прописан дресс-код, вы не имеете права его не соблюсти. Поэтому, либо вы подчиняетесь правилам дресс-кода, либо вежливо отказываетесь от приглашения. Если Новый год предстоит встречать в ресторане, вам понадобится вечерний наряд, предполагающий соответствующую ткань: бархат или атлас.

Продумайте образ

Новогодняя ночь – это тот самый случай, когда женщина может позволить себе быть максимально сексуальной и выбрать наряд с глубоким декольте, или с разрезами, или без рукавов. Однако, если вы решились на платье с тонкими бретельками, позаботьтесь о том, чтобы никто не увидел силиконовые бретельки от нижнего белья, потому что выглядит это, мягко говоря, не привлекательно.

Кроме того, подумайте о том, что вы накинете на плечи, когда пойдете смотреть салют. "Я против меховых накидок и шуб, и на мой взгляд, самым лучшим вариантом здесь будет пиджак или смокинг. Многие меня спрашивают – можно ли надевать на празднование Нового года платье, в котором уже выходили в свет? Ни в коем случае! Это то же самое, что надеть одно и то же платье на свадьбу с двумя разными мужчинами. Чтобы такого желания даже не возникало, выбирайте платье, которое можно будет надеть еще куда-то, усложнив его, допустим, пиджаком или пальто, – советует Марии Буше. – Если у вас уже есть сверхъестественное платье, которое вы надевали, попробуйте его модернизировать: усложните, перешейте юбку, отрежьте рукава, сделайте разрез или, наоборот, уберите его. В итоге при минимальных затратах платье станет неузнаваемым. Это хороший вариант, и я сама так часто поступаю".

Блистайте

Если вы решили всех ослепить в новогоднюю ночь и выбрали платье с пайетками, то первое, что нужно понимать – пайетки пайеткам рознь. В блестящем платье можно абсолютно любой женщине выглядеть как невероятно элегантной, будто сошедшей с экрана голливудского фильма, так и жалкой, брошенной девочкой из ночного клуба. Если вы за первый вариант, то, покупая платье с пайетками, учитывайте важные нюансы.

К пайеткам нужно относиться так же осторожно, как и к леопардовому принту, который на недорогой ткани смотрится дешево. Мелкие пайетки с ручным нанесением всегда будут выглядеть дорого, а крупные, нашитые машинным способом на искусственную сетку – дешево.

Выбирайте правильный фасон платья. Если вы решились на платье с пайетками, смотрите в сторону максимально лаконичного фасона – без декольте, разрезов, и тонких бретелей. Важно: чем проще фасон, тем дороже будет выглядеть платье.

Не стоит под яркое платье делать яркий макияж "смоки" и яркую помаду. Идеальный вариантом станут стрелки, лаконичные губы и высокая прическа, потому что платье с пайетками странным образом не всегда хорошо смотрятся с распущенными волосами.

Постарайтесь чтобы цвет пайеток – а большинство выберут серебряный или золотой – подходил к вашему цветотипу. Если у вас теплый цветотип, который характеризуется каштановыми либо бежевыми волосами, тогда выбираем золотые палетки. А девушкам с холодным цветотипом подойдет серебро.

Надевая платье с пайетками есть большой риск быть похожей на конфету в красивой оберточной бумаге. Чтобы этого избежать, выбирайте легкую, струящуюся ткань.

Еще одна вещь, которая может испортить ваш образ – это колготки. И хотя этикет всегда против голых ног, короткое платье с пайетками, надетое с лайкровыми колготками, всегда будет выглядеть дешево. Поэтому накануне новогодней ночи особенно позаботьтесь о красоте ваших ног. Должны быть такое ощущение, будто ваши ноги “прилетели” из самого люксового туристического детокса. Желательно нанести на ноги "жидкие колготки", и тогда они могут стать самым главным и красивым акцентом вашего образа.

Украшения для платья с пайетками должны быть лаконичными и в тон платья. Огромные изумруды и стразы – ваш враг. Святое правило: блестеть должно что-то одно. Если блестящее платье, тогда выбираем лаконичные украшения. Если лаконичное платье – тогда можем позволить себе яркое, блестящее украшение. Потому что блестеть и сиять от макушки до пят в новогоднюю ночь может только елка.