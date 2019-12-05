Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"

Вам понадобится (на 1 порцию):
- Морковь 30 граммов
- Картофель 50 граммов
- Яйца 60 граммов
- Нерка копчёная 45 граммов
- Огурец 30 граммов
- Для домашнего майонеза:
- Желток 2 штуки
- Масло 300 мл
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Для приготовления майонеза взбиваем миксером желтки на низкой скорости и вливаем постепенно холодное масло, добавляем соль и перец по вкусу. Доводим до однородной консистенции.
Овощи предварительно отвариваем и натираем на терке. Добавляем майонез и перемешиваем. Для подачи салат формируем руками в форме шарика. Нерку предварительно мелко рубим и панируем в ней наш шарик. Для украшения используем вашу любимую зелень.
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