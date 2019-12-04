Зимний рецепт: яблочно-сливочный пунш

Вам понадобится:
- масло сливочное 5 граммов
- яблочный сок 150 мл
- ром 50 мл
- сироп имбирный пряник 10 мл
- сироп корица 10 мл
- лимон фреш 10 мл
- корица
- бадьян
- мускатный орех
- гвоздика
- кардамон
Способ приготовления
Смешать все ингредиенты и хорошо подогреть, но не кипятить! Обдать кипятком "айриш"-бокал (как на фото). Перелить полученную смесь в пустой подогретый бокал. Украсить слайсом яблока.
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