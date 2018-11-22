Советы стилиста: как выбрать модную шапку

Уже совсем скоро наступит календарная зима, а это значит, что нужно быть во всеоружии и подготовиться к приходу холодной и не всегда приятной морозной погоды. Важно помнить, что основу практичного и модного теплого гардероба составляют не только уютные свитера, шерстяные пальто, дутые пуховики, но и аксессуары, особенно головные уборы. Шапка — важный аксессуар, который способен преобразить весь наряд.

В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на моделях, которые подчеркивают естественную красоту и индивидуальность. Со стилистом онлайн-магазина Aizel.ru "Дни.ру" попытались разобраться, какую модель выбрать этой зимой.

Мода на oversize коснулась и головных уборов. Одной из главных универсальных и простых вариантов является вязаная шапка бини, она может быть как прямого кроя, так и с отворотом. Шапка должна быть больше головы как минимум в полтора раза, сочетать ее можно с объемным вязаным снудом в тон или с шарфом-пледом. Не бойтесь носить ее не только с дутыми куртками, но и с шубами, например, из искусственного меха. Так, в вашем образе объединятся инь и янь – девичья нежность и мужская небрежность.

Обратите внимание на модели с нашивками. Пушистые мохеровые бини с шевронами и надписями выглядят круто. Почитательницам гламура советуем выбрать модель с необычной аппликацией или украшением, например, со стразами, как у Gucci. Главное – не переборщить и выбрать аккуратные надписи, которые впишутся в ваш стиль.

Для прохладной, но не морозной погоды или южной зимы подойдут ультрамодные в этом сезоне головные уборы с козырьком. Кепи или фуражки являются одной из главных модных тенденций сезона. Они созданы для смелых девушек, которые хотят идти в ногу со временем. Все большую популярность приобретают модные женские кепи-картузы, украшенные кожей, меховым декором, анималистичным принтом, аппликациями или стразами.

Несомненно, вязаные шапки являются главным трендом зимы. Стоит отметить, что такие модели одинаково хорошо смотрятся как с пуховиком, так и с приталенным пальто. Отдельного внимания заслуживают шапки с помпоном, которые можно дополнить длинным шарфом той же вязки, что и головной убор. Самый смелый вариант – шапка "родом из детского отдела". Так, например, на осеннем показе Gucci модникам всего мира были представлены ушанка из мохера и клетчатая "кепка Шерлока" с помпоном и клапанами для защиты ушей с нашивками в виде диковинных зверей, которые превращают головной убор в элемент карнавального костюма. Креативные модели лучше всего сочетаются с casual – или уличным стилем.