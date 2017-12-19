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Lifestyle

Три варианта праздничного макияжа

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
До новогодних праздников остается совсем немного времени. А это значит, пора задуматься над образом в котором вы предстанете перед коллегами на корпоративе и встретите главную ночь года. Несколько вариантов праздничного макияжа предлагает визажист, арт-директор школы-студии макияжа Дарья Богатова.
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Классический вечерний макияж 

Вечерний новогодний макияж, прежде всего должен соответствовать вашему новогоднему наряду и украшениям. Вариант акцента на глаза и губы возможен, только стоит выбирать не контрастные оттенки. Отлично будут смотреться розовый, бордовые с сочетанием серебристого или жемчужного хайлайтера. Его можно нанести на внешний уголок глаза, под бровью, выступающую часть скулы и над верхней губой. Чтобы помада продержалась всю ночь стоит выбрать жидкие ультрастойкие помады.

Стрелка "Кошачий глаз"

Стрелки бывают разными, и они актуальны на любых мероприятиях. В новогоднюю ночь можно выполнить модный вариант прорисовки. Сначала нарисовать обычную классическую стрелку подводкой, а потом черными или коричневыми тенями подвести нижнее веко и немного растушевать. Если вы обладатель светлых глаз можно подвести внутреннее веко черным карандашом, что усилит их цвет. Получится эффект "Кошачьих глаз". Но перед тем как наносить стрелки нужно положить на веко любые нейтральные оттенки теней, например, бежевые или золотистые, столь актуальные в этом сезоне. И не забывайте про свечение кожи – еще один тренд в искусстве макияжа, хайлайтеры с персиковым или розовым оттенком отлично будут смотреться в этом образе. Цвет губ можно подобрать в необычных сиреневых тонах с легким шиммером.

Цветной smoky eyes

Цветной smoky eyes отличная альтернатива классическому черному smoky. Можно выбирать разные темные оттенки теней: бордовые, с сочетанием медных и серебристых тонов, или, например, темно-синие, фиолетовые с шиммером. Для более выразительного взгляда можно прокрасить внутреннее веко черным карандашом. Чтобы макияж продержался всю новогоднюю ночь перед нанесением теней нужно положить специальную базу для smoky eyes, которая не только удержит тени надолго, но и усилит их цвет. В этом виде макияжа стоит все-таки акцент сделать в пользу глаз, выбрав нейтральные оттенки помад.

19 декабря 2017, 17:20

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