"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала

Многосерийный фильм, рассказывающий о формировании группировок в конце 80-х, вызвал неоднозначную реакцию. Ряд общественных деятелей требуют остановить показ новых эпизодов.

Сериал после пары премьерных серий вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то увидел на экране четкую передачу реальных событий, происходящих в Казани в конце прошлого века, кто-то же разглядел популяризацию бандитизма. Режиссер Жора Крыжовников снял восемь эпизодов ленты "Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+). Ему удалось объединить в кадре аутентичную атмосферу распадающегося Советского Союза, романтическую составляющую и талантливых актеров.

Были задействованы и популярные артисты. Среди них Сергей Бурунов. Зрители отмечают, что роль отца главных героев получилась в исполнении мужчины крайне убедительной. Вряд ли кто-то ожидал такую глубину эмоций от него. Ранее он чаще выбирал роли в комедийных лентах. Засветились и дети отечественных звезд. Среди них Иван Янковский, Анна Пересильд и Иван Макаревич, сообщает телеканал "360".

Общественные деятели увидели в сериале романтизацию бандитизма. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает об отправке запроса в Роскомнадзор. Инициаторы просят ведомство разобраться, есть ли в фильме эпизоды, которые не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным целям. Ждать ли запрета сериала? Пока проверка еще не завершена.

Напомним, что сюжет формируется вокруг главного героя – пионера Андрея. Мир вокруг юноши меняется: уходит старое вместе со смятым и спрятанным в карман пионерским галстуком и приходит новое. Оно визуализируется образами кепки-сеточки, видеомагнитофона и законами двора. Подростку придется столкнуться с жестокостью, несправедливостью, первыми чувствами и ответственностью перед семьей.