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Пятница 1 декабря

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"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала

"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала
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Многосерийный фильм, рассказывающий о формировании группировок в конце 80-х, вызвал неоднозначную реакцию. Ряд общественных деятелей требуют остановить показ новых эпизодов.

Сериал после пары премьерных серий вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то увидел на экране четкую передачу реальных событий, происходящих в Казани в конце прошлого века, кто-то же разглядел популяризацию бандитизма. Режиссер Жора Крыжовников снял восемь эпизодов ленты "Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+). Ему удалось объединить в кадре аутентичную атмосферу распадающегося Советского Союза, романтическую составляющую и талантливых актеров.

Были задействованы и популярные артисты. Среди них Сергей Бурунов. Зрители отмечают, что роль отца главных героев получилась в исполнении мужчины крайне убедительной. Вряд ли кто-то ожидал такую глубину эмоций от него. Ранее он чаще выбирал роли в комедийных лентах. Засветились и дети отечественных звезд. Среди них Иван Янковский, Анна Пересильд и Иван Макаревич, сообщает телеканал "360".

Общественные деятели увидели в сериале романтизацию бандитизма. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает об отправке запроса в Роскомнадзор. Инициаторы просят ведомство разобраться, есть ли в фильме эпизоды, которые не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным целям. Ждать ли запрета сериала? Пока проверка еще не завершена.

Напомним, что сюжет формируется вокруг главного героя – пионера Андрея. Мир вокруг юноши меняется: уходит старое вместе со смятым и спрятанным в карман пионерским галстуком и приходит новое. Оно визуализируется образами кепки-сеточки, видеомагнитофона и законами двора. Подростку придется столкнуться с жестокостью, несправедливостью, первыми чувствами и ответственностью перед семьей.

1 декабря 2023, 06:16
Пистолет. Фото: © Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Канал "360"• Требует проверки

Фоторепортаж

Как Вдовиченков прошел путь от бандита до героя

Владимир родился в Калининградской области. С детства его привлекал бокс - за несколько лет занятий этот вид спорта сделал из обычного школьника активного, не сдающегося ни при каких обстоятельствах мужчину.
В свое время Володя работал и кочегаром на военном корабле, и официантом. Но мечтал быть артистом, поэтому поступил во ВГИК. Карьера в кино началась еще в годы студенчества. Режиссеры в нем видели того самого настоящего мужчину о котором поется в песнях, и о котором снимается кино.
Роль Фила в сериале "Бригада" изменила всю дальнейшую жизнь Вдовиченкова.
Параллельно с "Бригадой" актер снимался в картине "Гражданин начальник". две знаковые роли он получил за один день.
За роль Кота в фильме про благородных и не очень бандитов "Бумер" Владимир получил премию "Кумир".
Еще одна интересная работа - роль Остапа в фильме "Тарас Бульба".
Вдовиченков отмечен призом XIV Международного фестиваля актеров и кино «Созвездие» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Время собирать камни».
Вдовиченков в роли Скифа в "Параграфе-78"
В 2015 году Владимир заключил брак с актрисой Еленой Лядовой, которая стала его пятой женой. В целом, о своей личной жизни актер предпочитает не распространяться, потому что личная жизнь для него – это то, о чем можно говорить только с любимым человеком, и то – только наедине.

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