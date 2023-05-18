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Четверг 18 мая

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Криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2"

Криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2"
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Страшная драка произошла в центре столицы, виновником который оказался Даниил Быковский – экс-участник "Дома-2".

Вряд ли кто-то сможет с точностью назвать число людей, которые прошли через площадку "Дома-2" за все годы его существования. Поэтому неудивительно, что новости о выпускниках телешоу появляются практически ежедневно.

Вот и накануне СМИ взорвались сообщениями о том, что бывший участник проекта Даниил Быковский избил посетителей одного из столичных ресторанов. Его случайного спарринг-партнера затем госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Теперь же сложившуюся ситуацию для журналистов Пятого канала прокомментировал эксперт криминалист Дмитрий Кирюхин. Объяснил он общественности то, как после такой серьезной драки бывший участник "Дома-2" получил лишь протокол за хулиганство.

Врачи снимают с пострадавшего побои, а документы с заключением передают следователю. Он и решает, будет ли возбуждено уголовное дело и по какой квалификации оно пойдет. Но даже после этого посадить драчуна в изолятор нельзя.

"Можно только до 15 суток закрыть. За это время как раз будет готова медицинская экспертиза", – криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2"


18 мая 2023, 13:41
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: IMAGO / Dave Bedrosian / www.globallookpress.com
Фото: Bonnie Cash - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Фото: Damian Klamka / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Фото: RW via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Matteo Nardone / ZUMAPRESS.com / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

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