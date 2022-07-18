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Происшествия
Директор школы "Лидер" обратилась в полицию после нападения неизвестных

Директор школы "Лидер" обратилась в полицию после нападения неизвестных

Директор расположенной в поселке Княжье озеро Московской области школы "Лидер" Гаянэ Щетинина обратилась в полицию после нападения неизвестных лиц на здание образовательного учреждения. Она связывает произошедшее с действиями собственника объекта недвижимости, который в одностороннем порядке отказывается продлевать со школой договор аренды.
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Щетинина обратилась с заявлением на имя начальника отдела МВД по городскому округу Истра Сергею Куликову. Директор рассказала, что утром 18 июля на телефон ее супругу позвонил директор ЧОП "Карат-Юпитер" Антон Аблов и сообщил, что здание школы обесточено.

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Чуть позже к образовательному учреждению прибыли неизвестные лица – 20-25 человек. По словам Щетининой, двое из них были в одежде охранного предприятия "Ангел", также в этой компании находились работники ООО "Комсервис", администрации поселка Княжье озеро и полицейский в звании майора. Директор школы предположила, что сотрудник правоохранительных органов сопровождал этих лиц самовольно и не находился при исполнении обязанностей.

Аблов доложил Щетининой о незаконном захвате школы. Нападавшие взломали магнитный замок входной калитки и заблокировали ее. Они сорвали флаг школы, уничтожили стелу и иные эмблемы образовательного учреждения.

Родители учащихся обратились к неизвестным и попросили пропустить их детей в школу, чтобы забрать вещи, но получили отказ. Со слов директора школы, нападавшие заявили, что здание опечатано полицией, а по всем вопросам родители могут обращаться в "Комсервис".

Щетинина подчеркнула, что нападавшие нанесли значительный ущерб школе, их действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", также имеются признаки преступления по статье 330 УК РФ "Самоуправство".

Произошедшее Щетинина связывает с действиями предпринимателя Светланы Шпаковой, которая по договору от 12 мая 2014 года предоставила школе здание в аренду. Директор уточнила, что соглашение действует до 2029 года, а "Лидер" исполнял все взятые на себя обязательства.

"Шмакова выразила в одностороннем порядке незаконное намерение расторгнуть договор, а затем организовала указанные противоправные действия", – сказано в заявлении Щетининой.

В мае этого года школа "Лидер" подала иск в Арбитражный суд Московской области с просьбой признать отказ арендодателя Шмаковой от исполнения договора аренды недвижимого имущества от 12 мая 2014 года ничтожным и несостоявшимся и признать договор аренды действующим.

"Прошу вас провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ и привлечь указанных лиц к уголовной ответственности", – говорится в заявлении Щетининой.

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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Автор: 18 июля 2022, 16:29

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