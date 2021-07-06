В Абхазии течение унесло в море российскую туристку с детьми

Российская туристка попала в беду во время отдыха в Абхазии. По информации СМИ, женщину, а также ее троих детей унесло течением в море.
В результате случившегося один ребенок погиб, остальных получилось найти и спасти. Что касается женщины, ее поиски продолжаются, передает сайт VSE42.RU.
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