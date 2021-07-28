На Украине четыре человека погибли в результате падения самолета на жилой дом

На Украине в районе села Шепаровцы в Ивано-Франковской области на жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет. После столкновения с постройкой он загорелся.
В результате аварии погибли четверо человек: пилот и трое граждан США. Как сообщает портал VSE42.RU, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
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