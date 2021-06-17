В центре Москвы накрыли притон

Настоящее гнездо разврата, действовавшее в самом центре Москвы, накрыли оперативники. Под видом невинного массажного слона на Петровке существовал притон, передают "Вести Подмосковья". Возбуждено уголовное дело. Задержана администратор заведения.
Настоящее гнездо разврата, действовавшее в самом центре Москвы, накрыли оперативники. Под видом невинного массажного слона на Петровке существовал притон, передают "Вести Подмосковья". Возбуждено уголовное дело. Задержана администратор заведения.
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