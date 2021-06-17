Четырехмесячного малыша бросили в магазине в Санкт-Петербурге

Посетители одного супермаркетов в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили безнадзорного ребёнка. Малышу было всего четыре месяца.
Неравнодушные граждане обратились в полицию. Правоохранители начали разыскивать родителей и опекунов ребёнка, а самого младенца передали врачам. Вскоре выяснилось, что его бросила в магазине бабушка, которая работала там уборщицей. На неё был составлен административный протокол, сообщает РИА ФАН.
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