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Происшествия

Четырехмесячного малыша бросили в магазине в Санкт-Петербурге

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Посетители одного супермаркетов в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили безнадзорного ребёнка. Малышу было всего четыре месяца.

Неравнодушные граждане обратились в полицию. Правоохранители начали разыскивать родителей и опекунов ребёнка, а самого младенца передали врачам. Вскоре выяснилось, что его бросила в магазине бабушка, которая работала там уборщицей. На неё был составлен административный протокол, сообщает РИА ФАН.

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Автор: 17 июня 2021, 12:43 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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