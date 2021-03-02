Двое москвичей умерли при загадочных обстоятельствах

В московской квартире обнаружили два трупа. Выяснилось, что граждане скончались при загадочных обстоятельствах.

По информации прессы, несколько молодых людей собирались закатить вечеринку и пригласили домой девушку. Позже мужчины были обнаружены мертвыми без признаков насильственной смерти. Рядом с ними находилась выпивка и закуска. Наиболее приоритетной версией является отравление неустановленным веществом.