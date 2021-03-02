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На Сицилии активизировался вулкан Этна

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На Сицилии вновь активизировался крупнейший в Европе вулкан Этна. Окрестности засыпало сажей от вулканического пепла, в воздухе стоит черная пыль, передает Пятый канал. Аэропорты поблизости были закрыты. Специалисты отмечают, что пробуждение вулкана произошло еще неделю назад, но он продолжает набирать силу.

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Автор: 2 марта 2021, 11:55 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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