Застрелившему двух человек в здании московского МФЦ предъявили обвинение

Сергею Глазову, который устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский", предъявили обвинение по трем статьям. Как сообщает "Радио 1", он обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица, а также обороте оружия.
Подсудимого отправили в СИЗО сроком на два месяца. Он пробудет под стражей до 7 февраля 2022 года. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
Напомним, стрельба в МФЦ в Москве произошла 7 декабря. В результате инцидента погибли охранник и администратор. Еще четыре человек, к том числе 10-летняя девочка, пострадали.