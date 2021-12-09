В подмосковном Раменском бродячая собака накинулась на ребенка

В Раменском городском округе Подмосковья собака напала на ребенка. Семилетний мальчик госпитализирован со множественными травмами. У школьника сломана височная кость, а на теле, как сообщает "Царьград", множество ран. К счастью, его удалось спасти, однако предстоит длительное лечение.
Бродячая собака напала на ребенка, когда тот гулял на детской площадке. Прохожие не успели отогнать пса от мальчика. По данным "Подмосковье сегодня", следователи начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.