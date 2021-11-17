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Происшествия

В подмосковном Серпухове загорелся склад

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В подмосковном Серпухове вспыхнул пожар на складе. Возгорание произошло примерно в половину второго в ночь на среду. Когда бригада спасателей прибыла на место, внутри было задымление, огонь полыхал на площади 150 метров. Точную площадь возгорания удалось установить только через час – горели почти три тысячи квадратных метров.

Как сообщает телеканал "360", пожар не удалось потушить до сих пор. К счастью, огонь локализован. Для устранения инцидента привлекли 67 человек и 20 единиц техники. Пострадавших нет.

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17 ноября 2021, 11:19 Источник: Телеграм-канал Москвач ✓ Надежный источник

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