В подмосковном Серпухове загорелся склад

В подмосковном Серпухове вспыхнул пожар на складе. Возгорание произошло примерно в половину второго в ночь на среду. Когда бригада спасателей прибыла на место, внутри было задымление, огонь полыхал на площади 150 метров. Точную площадь возгорания удалось установить только через час – горели почти три тысячи квадратных метров.
Как сообщает телеканал "360", пожар не удалось потушить до сих пор. К счастью, огонь локализован. Для устранения инцидента привлекли 67 человек и 20 единиц техники. Пострадавших нет.