В Москве рухнул лифт с 10 пассажирами

В Москве на улице Покрышкина с высоты пятого этажа упал лифт. В этот момент внутри находилось 10 человек – шестеро взрослых и четыре ребенка.
Причиной инцидента, по предварительным данным, стал разрыв троса. К счастью, между третьим и вторым этажом сработала система безопасности. В результате падения лифта никто не пострадал, передает телеканал "360".
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