Под Рязанью произошел пожар на производстве пороха

Возгорание произошло в цехе по производству пороха в поселке Лесное под Рязанью. Утром 22 октября в МЧС поступило сообщение о пожаре в Шиловском районе. Прибывшие на место пожарные обнаружили огонь в одном из цехов ПГУП "Эластик". Об этом сообщает телеканал "360".
Причиной инцидента называют нарушение технологического процесса. В результате случившегося пострадали 15 человек. RT со ссылкой на другие издания сообщает о семерых погибших.
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