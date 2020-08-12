В Шотландии произошло крушение поезда

Недалеко от города Стонхейвен в округе Абердиншир на северо-востоке Шотландии потерпел крушение поезд, передает "Царьград". Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.
Работают экстренные службы. Очевидцы поделились видео с места аварии. На записях видны клубы дыма, поднимающиеся над местом крушения.
These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020
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