В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

В воскресенье, 14 июля, в московском медицинском учреждении было найдено тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК Юлию Иванову.
При осмотре погибшей в области лица и туловища были обнаружены раны, напоминающие следы уколов. По словам работников клиники, молодая женщина пришла к ним на массаж лица. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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