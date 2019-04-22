Миллиардер потерял троих детей в теракте в Шри-Ланке
Во время терактов на Пасхальной службе на Шри-Ланке погибли 290 человек, ранены около 500 – таковы последние данные с места трагедии. Стало известно также о горе, постигшем богатейшего предпринимателя Дании. Как сообщил сам Холч Повлсен, он потерял на Шри-Ланке троих из своих четверых детей.
Повлсен – владелец сети Bestseller. Кроме того, ему принадлежит большая часть акций компании Asos. Состояние датского бизнесмена оценивается в 5 миллиардов фунтов. Буквально на днях миллиардер рассказал, что собирается оставить все свое имущество после смерти детям.
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке утром 21 апреля, во время празднования католической Пасхи.Первые шесть бомб сработали в трех отелях и трех церквях. Сообщалось о 180 погибших и 300 пострадавших. Однако на этом теракты на Шри-Ланке не закончились. Позже в отеле города Дехивала-Маунт-Лавиния и городе Коломбо прогремели еще два взрыва. Информация о погибших и пострадавших в результате второй волны терактов уточняется.
Ответственность за теракты на Шри-Ланке не взяла на себя ни одна террористическая группировка. По слухам, взрывы устроили приверженцы радикального ислама, однако никаких подтверждений этим обвинениям пока не найдено.
Откровенное интервью бывшей жены актера
Певица в хороших отношениях с новым украинским лидером
Батька позволил себе слишком много
Женщина написала откровенный пост
Популярные темы форума
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Может ли мужчина ударить
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
хочу вежлевого мужа,где взять?
Алкаши
Лабода вам нравится?
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Секс
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Как встретить любовь сидя дома?
Замужество - больная тема
Нотр-Дам
Кто был доктор Айболит по национальности?
Как удержать мужчину?
Комплексует что нет машины
Ефремов
Телец и близнец -брак получается или нет?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.