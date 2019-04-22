Миллиардер потерял троих детей в теракте в Шри-Ланке

Теракт в Шри-Ланке унес жизни троих из четверых наследников датского миллиардера. Самый богатый человек Дании Холч Повлсен собирался переписать на них свое состояние.

Во время терактов на Пасхальной службе на Шри-Ланке погибли 290 человек, ранены около 500 – таковы последние данные с места трагедии. Стало известно также о горе, постигшем богатейшего предпринимателя Дании. Как сообщил сам Холч Повлсен, он потерял на Шри-Ланке троих из своих четверых детей.

Повлсен – владелец сети Bestseller. Кроме того, ему принадлежит большая часть акций компании Asos. Состояние датского бизнесмена оценивается в 5 миллиардов фунтов. Буквально на днях миллиардер рассказал, что собирается оставить все свое имущество после смерти детям.

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке утром 21 апреля, во время празднования католической Пасхи.Первые шесть бомб сработали в трех отелях и трех церквях. Сообщалось о 180 погибших и 300 пострадавших. Однако на этом теракты на Шри-Ланке не закончились. Позже в отеле города Дехивала-Маунт-Лавиния и городе Коломбо прогремели еще два взрыва. Информация о погибших и пострадавших в результате второй волны терактов уточняется.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке не взяла на себя ни одна террористическая группировка. По слухам, взрывы устроили приверженцы радикального ислама, однако никаких подтверждений этим обвинениям пока не найдено.



