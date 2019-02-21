Турист погиб при загадочных обстоятельствах в горах Крыма

Сотрудники МЧС нашли тело погибшего туриста в районе Холодного кулуара горы Чатыр-Даг. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru.
О пропаже туриста сообщила его мать, по ее словам, сын ушел в район Ангарского перевала и не возвращался сутки. Причины гибели молодого человека неизвестны.
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