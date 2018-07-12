Известный российский скульптор умер после долгой болезни

Скончался скульптор Виктор Фетисов. Через месяц ему исполнился бы 81 год. Художник умер в Волгограде после продолжительной болезни, пишет сетевое издание m24.ru.
Как рассказали в областном комитете культуры, несколько лет скульптор боролся с тяжелым заболеванием. Дата и место похорон согласовываются.
Виктор Фетисов участвовал в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Ряд работ художника представлен в Третьяковской галерее.
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