Солист популярной группы скончался после долгих лет борьбы с болезнью

В Австрии скончался основатель и солист
эпатажной группы Drahdiwaberl
Штефан Вебер, сообщает портал Nachrichten со ссылкой на
экс-участника коллектива Томаса Рабича. Веберу был 71 год. По словам
одногруппника, смерть фронтмена наступила после долгих лет борьбы с
болезнью Паркинсона.
Вебер основал коллектив в 1969 году. Выступления Drahdiwaberl были театрализованными и непристойными, а тексты имели политический окрас. За это музыкантов неоднократно арестовывали после шоу.
Что случилось с Лерой
Артистка в истерике звала на помощь
Женщина готовится к прибавлению в семействе
Супруга артиста рассказала правду об их отношениях