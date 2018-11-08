Загоревшийся iPhone покалечил американку

В США девушка получила сильный ожог из-за того, что стоявший на зарядке iPhone X, который лежал у нее в кровати, загорелся, передает EG.ru. Пострадавшая отмечает, что речь идет об оригинальном кабеле.

Ее брат выложил фотографии поврежденного огнем шнура и телефона в Сеть. Комментаторы предположили, что огонь возник в проводе, а не в аккумуляторе телефона, как это бывает чаще всего. За компенсацией девушка обращаться не планирует.