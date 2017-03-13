На северо-востоке Москвы электричка сбила человека

На станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд сбил человека. Пострадавший госпитализирован, передает сетевое издание m24.ru.
На движение поездов происшествие не повлияло, составы следуют по расписанию. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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