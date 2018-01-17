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Преснякова предупредили о разводе с женой

Никита Пресняков, Алена Краснова. Фото: instagram.com/npresnyakov
Никиту Преснякова в 2018 году настигнут сложности в общении с женой. Паре грозит развод. Об этом рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
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"Все очень не просто внутри пары. Никита очень творческий человек и он не может удерживаться в каких-то общепринятых рамках. Пара очень непредсказуемая", – отметила Марианна Абравитова.

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По словам таролога, из Никиты идеи и энергия бьют ключом и человеку, который находится с ним в паре порой сложно ориентироваться в ситуации и вообще что-либо успевать анализировать и понимать. "Его женщина постоянно должна находиться чуть ли не в скафандре, чтобы не обжечься. Такую степень защиты она не наработала и похоже не наработает вообще", – пояснила Абравитова.

Между тем, карты показывают, что супруги они испытывают к друг другу нереальную страсть. "Постоянные перепады настроения и скачки будут провоцировать все новые и новые конфликты и по картам все же я не вижу долгого союза. Пара в результате разойдется", – предупредила ясновидящая. 

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова соединили себя узами брака 27 июля прошлого года. Никита сделал предложение своей возлюбленной в марте, в день ее рождения.

17 января 2018, 08:46
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