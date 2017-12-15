Пресняков о сыне: Никита совершил страшную ошибку

Никита Пресняков только начинает путь в большой шоу-бизнес. Поэтому часто делает ошибки, набивает шишки. К счастью, у него есть опытные родственники – поющие бабушки, дед, мама, отец. С последним, Владимиром Пресняковым – младшим, корреспондент Dni.Ru встретился в Кремле за кулисами Российской национальной музыкальной премии, которую учредил поэт Михаил Гуцериев.



Владимир, пресса Вашего первенца Никиту часто называет "наглым внуком Пугачевой". Обижаетесь?

Это на совести тех, кто пишет подобные вещи.

А как Вы учите сына не обращать внимания на выпады недоброжелателей и завистников, как поддерживаете его?

Это серьезный разговор, и в двух словах не объяснить. Ведь речь идет о психике молодого человека, которому нужно научиться правильно реагировать на негатив. Даже я, который уже давно на сцене, не всегда могу не обращать внимания на грязные, гнилые слова в свой адрес. Но прошу вас донести до своих пишущих коллег: любая ложь и оскорбления непременно вернутся страшным бумерангом к ним самим или к их близким.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Сен 16 2017 в 8:55 PDT

Грандиозная свадьба Никиты, которая в конце июля пела и плясала в Подмосковье, закончилась не менее грандиозным скандалом. Ваш сын посредством Instagram набросился на журнал StarHit, который устроил торжество, с обвинениями и оскорблениями. Считаете подобное поведение вместо благодарности корректным?

Слава богу, тот скандал затих сегодня. Но когда все о нем гудели, мы всей семьей читали новости и смеялись. Все было не так, как подавали журналисты. Пресса множила неправду. Единственное, что Никита сделал неправильно в этой ситуации, – высказал свое мнение и изначально позволил всей этой ситуации стать предметом для обсуждения. Это страшная ошибка. Но просто Никита еще молодой, поэтому и погорячился.