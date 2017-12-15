Пресняков о сыне: Никита совершил страшную ошибку
Владимир, пресса Вашего первенца Никиту часто называет "наглым внуком Пугачевой". Обижаетесь?
Это на совести тех, кто пишет подобные вещи.
А как Вы учите сына не обращать внимания на выпады недоброжелателей и завистников, как поддерживаете его?
Это серьезный разговор, и в двух словах не объяснить. Ведь речь идет о психике молодого человека, которому нужно научиться правильно реагировать на негатив. Даже я, который уже давно на сцене, не всегда могу не обращать внимания на грязные, гнилые слова в свой адрес. Но прошу вас донести до своих пишущих коллег: любая ложь и оскорбления непременно вернутся страшным бумерангом к ним самим или к их близким.
Грандиозная свадьба Никиты, которая в конце июля пела и плясала в Подмосковье, закончилась не менее грандиозным скандалом. Ваш сын посредством Instagram набросился на журнал StarHit, который устроил торжество, с обвинениями и оскорблениями. Считаете подобное поведение вместо благодарности корректным?
Слава богу, тот скандал затих сегодня. Но когда все о нем гудели, мы всей семьей читали новости и смеялись. Все было не так, как подавали журналисты. Пресса множила неправду. Единственное, что Никита сделал неправильно в этой ситуации, – высказал свое мнение и изначально позволил всей этой ситуации стать предметом для обсуждения. Это страшная ошибка. Но просто Никита еще молодой, поэтому и погорячился.
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