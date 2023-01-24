Гипертония, ишемическая болезнь, деменция: названы опасные последствия недосыпа

Страшные болезни легко предотвратить.



Врач-сомнолог София Черкасова рассказала о том, насколько негативно на здоровье отображается привычный для всех нас недосып. По ее словам, проблемы со своевременным отходом ко сну могут быть вызваны даже недавними скачками погоды.

ПО ТЕМЕ Реаниматолог развеяла миф о возможности проснуться во время операции

Перечислила врач немедленные последствия недосыпа: головная боль, раздраженность и подавленность, снижение когнитивных способностей. Не забыла она и про отложенные, возникающие тогда, когда месяц за месяцем и год за годом организм не получает нужного ему количества сна. Снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний – лишь первые "ласточки", вслед за которыми появляются уже настоящие проблемы.

"Риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, деменции", – были названы Софией Черкасовой опасные последствия недосыпа.

По словам врача-сомнолога, решить проблему, хоть и частично, можно при помощи дневного сна, сообщает телеканал 360. Есть, однако, некоторые особенности: человеку, который высыпается ночью, будет достаточно буквально 20 минут для "подзарядки", а тем, кто половину ночи не смог сомкнуть глаз – не менее часа.

Напоследок доктор Черкасова дала совет: не ложиться подремать после 15:00, ведь такая встреча с Морфеем лишь собьет вечерний отход ко сну, вызвав бессонницу.

