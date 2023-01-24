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Здоровье
Гипертония, ишемическая болезнь, деменция: названы опасные последствия недосыпа

Гипертония, ишемическая болезнь, деменция: названы опасные последствия недосыпа

Страшные болезни легко предотвратить.
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Врач-сомнолог София Черкасова рассказала о том, насколько негативно на здоровье отображается привычный для всех нас недосып. По ее словам, проблемы со своевременным отходом ко сну могут быть вызваны даже недавними скачками погоды.

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Перечислила врач немедленные последствия недосыпа: головная боль, раздраженность и подавленность, снижение когнитивных способностей. Не забыла она и про отложенные, возникающие тогда, когда месяц за месяцем и год за годом организм не получает нужного ему количества сна. Снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний – лишь первые "ласточки", вслед за которыми появляются уже настоящие проблемы.

"Риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, деменции", – были названы Софией Черкасовой опасные последствия недосыпа.

По словам врача-сомнолога, решить проблему, хоть и частично, можно при помощи дневного сна, сообщает телеканал 360. Есть, однако, некоторые особенности: человеку, который высыпается ночью, будет достаточно буквально 20 минут для "подзарядки", а тем, кто половину ночи не смог сомкнуть глаз – не менее часа.

Напоследок доктор Черкасова дала совет: не ложиться подремать после 15:00, ведь такая встреча с Морфеем лишь собьет вечерний отход ко сну, вызвав бессонницу.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2023, 08:10 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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