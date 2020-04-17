Облитая помоями Малышева оправдалась за свои слова о коронавирусе

На телеведущую посыпались негативные комментарии. Многие не могли понять, как у доктора повернулся язык назвать смертельное заболевание "чудом чудесным".
Малышева считает критику в свой адрес необоснованной. В беседе с корреспондентом издания "Подъем" она объяснила, почему так высказалась о коронавирусе.
По словам Елены чаще всего от таких инфекций страдают дети и беременные женщины. Но не в этот раз. По данным американцев, нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. А смертность детей младше десятилетнего возраста почти нулевая.
"Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей? Чудо этого коронавируса в том, что он их пощадил", – заявила Малышева.
Напомним, статистика зараженных коронавирусом в России неумолимо растет. За последние сутки в стране выявлено более трех тысяч случаев инфицирования. Итого за все время – 32 тысячи зафиксированных случаев. Тем не менее, это не самая худшая ситуация по сравнению с другими государствами.
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