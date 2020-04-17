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Облитая помоями Малышева оправдалась за свои слова о коронавирусе

Елена Малышева. Фото: singer Stas Mikhailov Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В связи с пандемией коронавируса Елена Малышева, как и многие другие звезды, начала проводить прямые эфиры. Во время одного из них она шокировала своим заявлением о COVID-19.
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На телеведущую посыпались негативные комментарии. Многие не могли понять, как у доктора повернулся язык назвать смертельное заболевание "чудом чудесным".

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Малышева считает критику в свой адрес необоснованной. В беседе с корреспондентом издания "Подъем" она объяснила, почему так высказалась о коронавирусе.

По словам Елены чаще всего от таких инфекций страдают дети и беременные женщины. Но не в этот раз. По данным американцев, нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. А смертность детей младше десятилетнего возраста почти нулевая.

"Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей? Чудо этого коронавируса в том, что он их пощадил", – заявила Малышева.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, статистика зараженных коронавирусом в России неумолимо растет. За последние сутки в стране выявлено более трех тысяч случаев инфицирования. Итого за все время – 32 тысячи зафиксированных случаев. Тем не менее, это не самая худшая ситуация по сравнению с другими государствами.

Автор: 17 апреля 2020, 19:37
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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