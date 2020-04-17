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Два сотрудника "Роскосмоса" умерли от коронавируса

Продолжение: Облитая помоями Малышева оправдалась за свои слова о коронавирусе
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Трое работников корпорации "Роскосмос" скончались в больнице от пневмонии. У двоих из них был подтвержден коронавирус (COVID-19).

Руководство организации выразило соболезнования семьям, потерявшим близких. Представители "Роскосмоса" пообещали оказать поддержку родственникам умерших, сообщает "Царьград".

В пресс-службе корпорации также рассказали, что общее число инфицированных сотрудников составляет 42. Все они работают или работали в Москве и Подмосковье.

Автор: 17 апреля 2020, 18:55

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