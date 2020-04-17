Два сотрудника "Роскосмоса" умерли от коронавируса

Трое работников корпорации "Роскосмос" скончались в больнице от пневмонии. У двоих из них был подтвержден коронавирус (COVID-19).
Руководство организации выразило соболезнования семьям, потерявшим близких. Представители "Роскосмоса" пообещали оказать поддержку родственникам умерших, сообщает "Царьград".
В пресс-службе корпорации также рассказали, что общее число инфицированных сотрудников составляет 42. Все они работают или работали в Москве и Подмосковье.
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