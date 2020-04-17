Носить на улице не нужно: сделано неожиданное заявление о медицинских масках

В МЧС заверили, что ношение маски на улице нецелесообразно. Телезвезда пояснила: она не нужна из-за больших объемов воздуха в открытом пространстве.
Малышева полагает, что маски не защищают здорового человека, передает телеканал "360". По ее словам, основной путь проникновения COVID-19 – это глаза, а не нос и рот.
Маска нужна, когда на здорового человека кашляет или чихает инфицированный. Носить ее надо зараженному или тому, кто ухаживает за больным, подчеркнула знаменитость.
Как писали "Дни.ру", за последние сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусом в России. Это рекордный прирост. Всего на 17 апреля заразились 32007 человек.
Ранее стало известно, что в стране не осталась ни одного региона, куда бы не добралась инфекция. 16 апреля в Республике Алтай обнаружили первого заболевшего коронавирусом COVID-19.
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